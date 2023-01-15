Зинченко в стартовом составе на Северолондонское дерби

15 января в 18:30 по киевскому времени начнется матч между Тоттенхэмом и Арсеналом в рамках 20 тура Английской премьер-лиги.

Главный тренер "канониров" Микель Артета решил доверить левый край защиты украинцу Александру Зинченко.

🔴 Our north London derby team news…



✊ Let’s do this - together pic.twitter.com/OwMVtbUBHZ — Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023

В этом сезоне Зинченко провел за канониров 10 матчей в рамках АПЛ, где отметился одной голевой передачей и желтой карточкой.

Напомним, что с прогнозом на матч Тоттенхэм - Арсенал вы можете ознакомиться на нашем сайте.