iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023

Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:35
Тоттенхэм - Арсенал / Getty Images
Тоттенхэм - Арсенал / Getty Images

В рамках 20-го тура АПЛ между собой встретятся две лондонские команды – Тоттенхэм и Арсенал.

Матч пройдет 15 января на стадионе Тоттенхэм в 18:30 по киевскому времени.

В этом матче будет решаться доля чемпионского титула и топ-4. "Канонирам" нужно выигрывать и сохранять дистинцию от идущих вторыми Манчестер Сити,которые отстают на 5 очков. Но Конте тоже хочет получить свои три очка и сохранить шансы попасть в топ-4, пока Тоттенхэм отстает от 4 ступени на 2 очка.

Коэффициенты и ставки на матч 20-го тура АПЛ Тоттенхэм - Арсенал

Команда Александра Зинченко под руководством Микеля Артети выдает лучший свой сезон за долгие годы, многие уже поверили, что "канониры" смогут снова поднять чемпионский трофей, а для этого нужно обязательно брать все возможные очки. Тоттенгэм может и не прыгает выше головы, но тоже уверенно шагает вперед, ведь если Конте не попадет в Лигу Чемпионов - это будет полное фиаско.

Нас ждет упорная борьба, и об этом говорят и коэффициенты букмекеров, которые хоть и предпочитают подопечных Артеты, но и Тоттенхэм далеко не андердог.

Прогноз букмекеров на матч Тоттенхэм - Арсенал

  • победа Тоттенгема – 3,20
  • ничья – 3,55
  • победа Арсенала-2,17

Букмекеры считают, что матч Тоттенхэм – Арсенал получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.81, а тотал менее 2.5 мяча – за 2.06. Если хозяева забьют, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. А поставить на "обе забьют" можно за 1.65.

Статистика противостояния Тоттенхэм - Арсенал

Команды встречались между собой 193 раза, и пока преимущество на стороне "канониров". Интересно, что между Тоттенгемом и Арсеналом была только одна товарищеская встреча, закончившаяся в пользу "шпор".

Тоттенхэм - Арсенал
62 Победы 80
51 Ничьи 51
260 Голые 296

Последний раз команды встречались в начале октября 2022 года, и там канонирами не оставили соседям никаких шансов. 3:1 в пользу Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Арсенал Лондон

Статьи по теме

ААА, ВАУ: Зинченко не смог отгадать партнера по Арсеналу по клубу, в котором он когда-то играл ААА, ВАУ: Зинченко не смог отгадать партнера по Арсеналу по клубу, в котором он когда-то играл
Арсенал готов арендовать Фелиша с правом выкупа Арсенал готов арендовать Фелиша с правом выкупа
Гол Кейна принес Тоттенхэму победу над Портсмутом Гол Кейна принес Тоттенхэму победу над Портсмутом
Тоттенхэм попытается подписать экс-игрока Манчестер Сити Тоттенхэм попытается подписать экс-игрока Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа19:06
Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга
Европа18:56
Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости
Европа18:22
Пети - о тренере Челси: Поттер - не волшебник
Украина18:10
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
НБА18:03
Форвард Орландо, пропустивший 2,5 года, вскоре вернется в игру
ММА17:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина17:50
Заря объявила о подписании контракта с бывшим игроком испанского чемпионата
Европа17:35
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023
Европа17:25
Оливейра потребовал у UFC дать ему претендентский бой
Биатлон17:20
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK