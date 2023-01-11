Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023

Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках 20-го тура АПЛ между собой встретятся две лондонские команды – Тоттенхэм и Арсенал.

Матч пройдет 15 января на стадионе Тоттенхэм в 18:30 по киевскому времени.

В этом матче будет решаться доля чемпионского титула и топ-4. "Канонирам" нужно выигрывать и сохранять дистинцию от идущих вторыми Манчестер Сити,которые отстают на 5 очков. Но Конте тоже хочет получить свои три очка и сохранить шансы попасть в топ-4, пока Тоттенхэм отстает от 4 ступени на 2 очка.

Коэффициенты и ставки на матч 20-го тура АПЛ Тоттенхэм - Арсенал

Команда Александра Зинченко под руководством Микеля Артети выдает лучший свой сезон за долгие годы, многие уже поверили, что "канониры" смогут снова поднять чемпионский трофей, а для этого нужно обязательно брать все возможные очки. Тоттенгэм может и не прыгает выше головы, но тоже уверенно шагает вперед, ведь если Конте не попадет в Лигу Чемпионов - это будет полное фиаско.

Нас ждет упорная борьба, и об этом говорят и коэффициенты букмекеров, которые хоть и предпочитают подопечных Артеты, но и Тоттенхэм далеко не андердог.

Прогноз букмекеров на матч Тоттенхэм - Арсенал

победа Тоттенгема – 3,20

ничья – 3,55

победа Арсенала-2,17

Букмекеры считают, что матч Тоттенхэм – Арсенал получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.81, а тотал менее 2.5 мяча – за 2.06. Если хозяева забьют, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. А поставить на "обе забьют" можно за 1.65.

Статистика противостояния Тоттенхэм - Арсенал

Команды встречались между собой 193 раза, и пока преимущество на стороне "канониров". Интересно, что между Тоттенгемом и Арсеналом была только одна товарищеская встреча, закончившаяся в пользу "шпор".

Тоттенхэм - Арсенал

62 Победы 80

51 Ничьи 51

260 Голые 296

Последний раз команды встречались в начале октября 2022 года, и там канонирами не оставили соседям никаких шансов. 3:1 в пользу Арсенала.