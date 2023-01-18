iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре

Испанец может получать 20 млн евро за сезон.
Сегодня, 10:22
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Стали известны условия контракт, предложенного хавбеку Барселоны Серхио Бускетсу Ан-Насром. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Саудовский клуб предложил 34-летнему испанцу зарплату 20 миллионов евро за сезон. Стороны уже ведут переговоры о потенциальном переходе.

Напомним, контракт Бускетса с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. Ан-Наср хочет подписать его на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету полузащитника 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар посетил офис главного тренера Ан-Насра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс ан-наср

Статьи по теме

Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону
Роналду будет капитаном команды звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля в матче против ПСЖ Роналду будет капитаном команды звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля в матче против ПСЖ
Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера
Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока
Помочь журналистам

Видео

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Другие11:17
Украинцы завоевали медаль в лыжном двоеборье в рамках Универсиады
Теннис11:02
Australian Open-2023: Калинина впервые пробилась в третий круг, Байндль идет дальше
НБА10:52
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: блок-шот Ричардсона возглавил рейтинг
Европа10:51
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
Европа10:34
Фанат, ударивший голкипера Арсенал, предстанет перед судом
Европа10:22
Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре
Европа10:10
Жирона пока не может заявить Цыганкова
Европа09:54
Николини: Шахтер будет сожалеть о трансфере Мудрика в Челси
Теннис09:45
Australian Open-2023 (WTA): Векич и Дэвис прошли дальше
ММА09:23
Новый способ возвращения долга: Топового бойца UFC попросили выбить плату за жилье у соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK