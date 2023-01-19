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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1: обзор матча и результат игры 18.01.2023

Манкунианцы не удержали победный счет, пропустив после шикарного исполнения штрафного удара.
Сегодня, 00:17
Бруно Фернандеш / Getty Images
Бруно Фернандеш / Getty Images

В среду, 18 января, на Селхерст Парк состоялся перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Кристал Пэлас принимал в гостях Манчестер Юнайтед.

В случае победы подопечные Эрика тен Хага должны были занимать вторую строчку таблицы, обойдя Манчестер Сити. И в первом тайме план начал работать - "красные дьяволы" забили гол в раздевалку. 

Маркус Рэшфорд отдал передачу вперед на Кристиана Эриксена, которого никто не встретил на входе в штрафную. Датчанин спокойно отпасовал на линию штрафной, где Бруно Фернандеш первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в дальнюю "девятку".

После перерыва МЮ продолжил владеть преимуществом, но Патрик Виейра заменами сумел изменить ход встречи, освежив атаку.

Один из возникших моментов вынудил Каземиро сфолить, за что тот получил желтую карточку. Из-за нее бразилец пропустит предстоящую игру с Арсеналом.

Не сумев обеспечить себе комфортное преимущество, Юнайтед упустил победу. На 90+1 минуте Микаэлю Олисе удался невероятный удар со штрафного. Игрок "орлов" метров с 25-ти мощно пробил по мячу, который рикошетом от перекладины влетел в ворота Давида Де Хеа - у испанца не было шансов отразить удар.

В итоге вместо победы и второго места Манчестер Юнайтед пришлось довольствоваться ничьей: третье место и 39 очков. Также можно отметить дебют Ваута Вегхорста, но нидерландец ничем интересным не отличился.

Кристал Пэлас же закрепился на 12-й строчке, имея в активе 23 балла.

Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 7-го тура АПЛ

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Олисе, 90+1 - Фернандеш, 43.

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 9 - 10
Атаки: 103 - 126

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн, Ричардс, Гехи, Митчелл - Дукуре (Шлюпп, 71), Хьюз (Миливоевич, 84), Олисе, Матета (Эзе, 56), Заа - Эдуар (Айю, 71).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (Фред, 83), Антони (Гарначо, 69), Фернандеш, Рэшфорд - Вегхорст (МакТоминей, 69).

Предупреждения: Хьюз - Мартинес, Каземиро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Кристал Пэлас

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