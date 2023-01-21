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Клопп провел 1000-й матч в своей тренерской карьере

Немецкий специалист отметил большой юбилей игрой против Челси.
Вчера, 22:37
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Матч лондонского Челси и Ливерпуля (0:0) был знаковым не только своим статусом, дебютом Михаила Мудрика и нынешним положением команд в таблице чемпионата Англии.

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа данная встреча стала особенной - 1000-й в его тренерского карьере, сообщает Goal.

На взрослом уровне 55-летний немец тренировал лишь три команды: Майнц, дортмундскую Боруссию и Ливерпуль.

Из общей тысячи его команды выиграли 538 матчей, 240 раз они сыграли вничью, а также потерпели 222 поражения.

Недавно Ливерпуль проиграл Брайтону со счетом 0:3 и вскоре у Юргена Клоппа и его подопечных будет возможность отомстить своему обидчику, ведь они снова встретятся, но на этот раз в рамках 1/16 финала кубка Англии. Этот поединок состоится 29 января в 15:30 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль майнц Боруссия Дортмунд Юрген Клопп

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