Клопп провел 1000-й матч в своей тренерской карьере

Матч лондонского Челси и Ливерпуля (0:0) был знаковым не только своим статусом, дебютом Михаила Мудрика и нынешним положением команд в таблице чемпионата Англии.

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа данная встреча стала особенной - 1000-й в его тренерского карьере, сообщает Goal.

A modern football legend brings up 1000 games as a manager 👏 pic.twitter.com/qEsC8M6Asg — GOAL (@goal) January 21, 2023

На взрослом уровне 55-летний немец тренировал лишь три команды: Майнц, дортмундскую Боруссию и Ливерпуль.

Из общей тысячи его команды выиграли 538 матчей, 240 раз они сыграли вничью, а также потерпели 222 поражения.

Недавно Ливерпуль проиграл Брайтону со счетом 0:3 и вскоре у Юргена Клоппа и его подопечных будет возможность отомстить своему обидчику, ведь они снова встретятся, но на этот раз в рамках 1/16 финала кубка Англии. Этот поединок состоится 29 января в 15:30 по Киеву.