Гризманн: Атлетико - мой дом, а когда я счастлив, то делаю странные прически

Француз пояснил, почему он все более кардинально меняет свою прическу.

Мадридский Атлетико разгромил Вальядолид со счетом 3:0 в рамках 18 тура испанской Ла Лиги.

Голом и ассистом отметился Антуан Гризманн, который не без причин считается лучшим игроков "рохибланкос" прямо сейчас. Но, как он сам считает, он еще не демонстрирует свою лучшую игру.

"Я все еще не достиг своего лучшего уровня, но я немного приближаюсь к этому", - цитирует француза DAZN. "И самое главное, мне очень нравится бороться за тренера, за товарищей по команде, за клуб, и я надеюсь дать больше".

"Атлетико - это как мой дом, это радость, которую мне дарят люди. Все работники клуба делают меня очень счастливым. Мне очень нравится быть с товарищами по команде, и, как я всегда говорю, когда я делаю странные прически или цвета, это значит, что я очень счастлив".

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Победа позволила команде Диего Симеоне закрепиться на четвертом месте в таблице. На счету Атлетико 31 очко после 18 сыгранных туров. При этом "матрасники" уступают 7 очков Реал Сосьедаду, который идет третьим.