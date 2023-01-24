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Бавария - Кельн 1:1: обзор матча и результат игры 24.01.2023

Лидер немецкой Бундеслиги едва не потерпел второе поражение в чемпионате, несмотря на тотальное преимущество по всем показателям.
Вчера, 23:31
Киммих забивает спасительный гол / Getty Images
Киммих забивает спасительный гол / Getty Images

Во вторник, 24 января, в Мюнхене состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между Баварией и Кельном.

До этого поединка "ротен" побеждали "козлов" девять раз подряд, оставаясь непобежденными в 16 играх. При этом Юлиан Нагельсманн выиграл все четыре встречи у своего коллеги Штеффена Баумгарта. Но в этот день две серии прервались.

Штеффен Баумгарт
Штеффен Баумгарт

Уже на 4-й минуте гости подали угловой, один из игроков Кельна головой перевел мяч на дальнюю штангу, где Элли Скири с близкого расстояния замкнул передачу.

С этого самого момента Бавария завладела мячом, пытаясь отыграться. Несмотря на 85 минут, которые были у хозяев поля, и множество ударов, счет оставался неизменным вплоть до 90-й минуты.

Мяч оказался у Дайо Упамекано. Французский центрбек отдал пас на Джошуа Киммиха, который решился на дальний удар с 25 метров. Мяч полетел по траектории, с которым Марвин Швабе не справился - ударившись о перекладину мяч влетел в сетку ворот.

Но чтобы вырвать победу времени уже не осталось. По итогам тура Бавария подпустила РБ Лейпциг на дистанцию 4-х очков. Кельн после паузы на ЧМ-2022 заработал 4 очка из 6 возможных: 10-е место и 21 очко.

Статистика матча Бавария - Кельн 17-го тура Бундеслиги

Бавария - Кельн 1:1
Голы: Киммих, 90 - Скири, 4.

Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 23 - 2
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 7 - 10
Атаки: 183 - 53

Бавария: Зоммер - Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис (Тель, 82) - Киммих, Горецка (Гравенберх, 46), Сане, Мусиала (Мюллер, 68), Гнабри (Коман, 46) - Чупо-Мотинг.

Кельн: Швабе - Шмиц, Сольдо, Шабо, Гектор - Хусейнбашич (Любичич, 46), Скири, Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Кайнц (Шиндлер, 57) - Тиггес (Зельке, 57).

Предупреждение: Хусейнбашич.

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