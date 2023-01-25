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Уэсли Снейдер: У Хорватии большие шансы выиграть Лигу наций

Легендарный футболист надеется на родную сборную, но понимает, что соперники не легкие.
Сегодня, 12:25
Уэсли Снейдер / Getty Images
Уэсли Снейдер / Getty Images

Бывший полузащитник мадридского Реала и Интера Уэсли Снейдер стал гостем церемонии жеребьевки финального плей-офф Лиги наций-2022/23.

Перед началом жеребьевки легендарный нидерландец поделился своими ожиданиями от турнира, в котором, кроме его Родины, примут участие также Италия, Испания и Хорватия.

"Конечно, я надеюсь на то, что Нидерланды смогут выиграть турнир. Однако, увидев, как играет Хорватия на чемпионате мира, думаю у них очень неплохие шансы", - сказал Снейдер.

Отметим, что по результатами жеребьевки Хорватия и Нидерланды встретятся в первом полуфинале

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэсли Снейдер

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