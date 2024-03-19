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Снейдер рассказал, как сорвал запись трека Промеса и Депая во время сборов

Нидерландец на правах ветерана осудил действия партнеров по команде.
Сегодня, 19:50
Уэсли Снейдер / Getty Images
Уэсли Снейдер / Getty Images

Бывший хавбек Интера Уэсли Снейдер поделился забавной историей, которая произошла во время сборов национальной команды Нидерландов.

"Я столкнулся с Промесом и Депаем в сборной Нидерландов. Они увлекались музыкой. Они находили в этом возможность немного расслабиться в период между тренировками и соревнованиями. Так же, как мы играли в карты, они начинали сочинять музыку. Это нужно принять.

Но однажды случилось так, что за день до матча из одной из комнат доносилась громкая музыка. Я пошел посмотреть. Они записывали песню. Они хотели выпустить ее на следующий день. Тогда я сказал: "Ребята, завтра у нас матч, так что занимайтесь этим после паузы на игры сборных".

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"Они прислушались к этому. Сначала они сказали: "Почему? Это должно быть разрешено". Это тоже должно быть разрешено, но не в том случае, если у вас идет турнир.

Мемфис рассердился и ушел, но подошел ко мне за завтраком тем утром и сказал: "Уэс, ты абсолютно прав". Песню не выпустили в тот день", – сказал Снейдер в интервью Veronica Offside.

Напомним, на Ютуб-канал Депая подписаны более 800 тысяч человек, а также опубликованы более десяти треков. Самый популярный набрал 19 миллионов просмотров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Депай Квинси Промес Уэсли Снейдер

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