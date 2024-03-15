iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нарвался не на ту команду": Депай "наехал" в соцсетях на известного рэпера за поддержку Интера

Нидерландец обратился к Канье.
Сегодня, 00:22
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

После победы Атлетико в матче с Интером (1:1, 3:1 пенальти) Мемфис Депай обратился к рэперу Канье Уэсту.

Американский музыкант посетил первую встречу между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов, где поддержал "нерадзурри".

Читай также: Дуа Липа, Том Круз и другие: Милан потроллил Канье Уэста, посетившего матч Интер - Атлетико

"Эй, Йе, ты нарвался не на ту команду. Это Атлетико Мадрид. Теперь запиши песню для нашего стадиона и присоединяйся к семье Puma! Люблю, брат", – написал Депай в соцсетях. 

Источник: скриншот

Напомним, в последнем альбоме Канье две песни содержат бэк-вокал, исполненный хором ультрас Интера Nerazzuri Curva Nord.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Мемфис Депай Канье Уэст

Статьи по теме

Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда
"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером "Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Атлетико - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Атлетико - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: победой в спринте Виттоцци открыла заключительный этап Кубка мира в Канаде
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко
Европа00:51
Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда
Лига конференций00:40
Жеребьевка 1/4, 1/2 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Лига конференций00:35
Лига конференций-2023/24: Астон Вилла унизила Аякс, Брюгге и Фиорентина прошли дальше
Европа00:22
"Нарвался не на ту команду": Депай "наехал" в соцсетях на известного рэпера за поддержку Интера
Лига Европы00:14
Жеребьевка 1/4, 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
Лига Европы00:07
Лига Европы-2023/24: Аталанта прошла Спортинг, Рома преодолела Брайтон
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Невероятная победа: Байер в драматичном матче прошел Карабах в Лиге Европы
Европа23:59
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы23:46
Ливерпуль уничтожил Спарту во втором матче подряд в Лиге Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK