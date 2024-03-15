"Нарвался не на ту команду": Депай "наехал" в соцсетях на известного рэпера за поддержку Интера

После победы Атлетико в матче с Интером (1:1, 3:1 пенальти) Мемфис Депай обратился к рэперу Канье Уэсту.

Американский музыкант посетил первую встречу между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов, где поддержал "нерадзурри".

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"Эй, Йе, ты нарвался не на ту команду. Это Атлетико Мадрид. Теперь запиши песню для нашего стадиона и присоединяйся к семье Puma! Люблю, брат", – написал Депай в соцсетях.

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Напомним, в последнем альбоме Канье две песни содержат бэк-вокал, исполненный хором ультрас Интера Nerazzuri Curva Nord.

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