Бывшую звезду сборной Нидерландов подозревают в отмывании денег для наркоторговцев

Уэсли Снейдер может быть замешан в преступной схеме.

Экс-футболиста сборной Нидерландов Уэсли Снейдера подозревают в сотрудничестве с наркоторговцами, пишет RTL.

Около восьми лет назад бывший хавбек купил акции компании Econ, которая сейчас подозревается в отмывании денег для наркоторговцев.

Как пишет издание, речь идёт о группировке Comanchero, которые занимаются производством и распространением наркотиков в особо крупных размерах. А также в отмывании денег.

Некий высокопоставленный член банды Хакан Тавукчу отмывает деньги Comanchero через компании турецкого бизнесмена Юнуса Борхана, в которые как раз входит Econ.

Снейдер заявил, что просто инвестировал в строительную компанию, принадлежавшую его другу. Также экс-футболист утверждает, что с тех пор таки не получил никаких доходов от своих инвестиций и перестал интересоваться деятельностью компании.

При этом, если верит соцсетям Econ, Снейдер посещал головной офис несколько раз с 2017 по 2020 год. При этом Уэсли утверждает, что незнаком ни с Тавукчу, ни с Борханом. Сейчас ведётся расследование, и экс-игрок все так же фигурирует в списке подозреваемых.

Ранее также сообщалось, что в Бразилии полицейский подстрелил футболиста.

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