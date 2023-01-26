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Довбик может стать одноклубником Миколенко - источник

Украинский форвард попал в шорт-лист борющегося за выживание в АПЛ Эвертона.
Сегодня, 18:55
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1

Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, рассматривает возможность подписания нападающего Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбик.

Сейчас "ириски" заняты поисками нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда, но также рассчитывают до закрытия зимнего трансферного окна найти усиление для команды, чтобы увеличить свои шансы на успех в борьбе за выживание в английской Премьер-лиге.

Как утверждает The Sun, после срыва трансфера Арно Данжума из Вильярреала, который в последний момент выбрал Тоттенхэм, а не Эвертон, ливерпульский клуб обратил внимание на 25-летнего украинского форварда.

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Также в сферу интересов "ирисок" входит нападающий Шеффилд Юнайтед Илиман Ндиайе.

Отметим, что в текущем сезоне Довбик записал на свой счет 16 голов и четыре результативные передачи в 22 поединках во всех турнирах за Днепр-1.

Эвертон сейчас борется за сохранение прописки в АПЛ. После 20 сыгранных матчей ливерпульская команда с 15 очками находится в зоне вылета, занимая 19-е место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы эвертон Днепр-1 артем довбик

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