Английский Уиган уволил легендарного футболиста с поста тренера

Бывший защитник лондонского Арсенала, Манчестер Сити и Ливерпуля Коло Туре был уволен с поста главного тренера Уиган Атлетик.

Вместе с наставником клуб покинули и два его помощника.

Туре возглавил команду только прошлой осенью, но в девяти матчах во главе Уигана Туре не смог одержать ни одной победы и только трижды сыграл вничью.

После таких результатов Уиган опустился на последнее, 24-е место в турнирной таблице. Для 41-летнего специалиста это был первый опыт работы главным тренером.

Уиган найдет нового наставника в ближайшие дни. Также нового главного тренер ищет Эвертон Виталия Миколенко, уволивший Фрэнка Лэмпарда.