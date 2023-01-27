В Риме появились наклейки с Гитлером в форме Ромы

На улицах Рима появились наклейки с Гитлером, одетым в форму Ромы, пишет Repubblica.

Стикеры появились накануне Дня Памяти о жертвах Голодомора, который приходится на 27 января. Местные власти считают, что виновники - нацистски настроенные болельщики Ромы.

"Стикеры с изображением Гитлера в футболке Ромы, которые появились сегодня в нашем городе, являются настоящим позором. Это неприемлемо, особенно накануне Дня Памяти. Мы приняли меры для их немедленного устранения. Позор тем, кто несет за это ответственность", — написал мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Издание сообщает, что наклейи были расклеены практически везде: на прилавках магазинов, дорожных знаках, скамейках и так далее. Городские службы уже устранили беспорядок на улицах.