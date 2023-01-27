iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Риме появились наклейки с Гитлером в форме Ромы

Случилось это накануне Дня Памяти.
Сегодня, 12:10
Фото / roma.repubblica.it
Фото / roma.repubblica.it

На улицах Рима появились наклейки с Гитлером, одетым в форму Ромы, пишет Repubblica.

Стикеры появились накануне Дня Памяти о жертвах Голодомора, который приходится на 27 января. Местные власти считают, что виновники - нацистски настроенные болельщики Ромы.

"Стикеры с изображением Гитлера в футболке Ромы, которые появились сегодня в нашем городе, являются настоящим позором. Это неприемлемо, особенно накануне Дня Памяти. Мы приняли меры для их немедленного устранения. Позор тем, кто несет за это ответственность", — написал мэр Рима Роберто Гуальтьери. 

Издание сообщает, что наклейи были расклеены практически везде: на прилавках магазинов, дорожных знаках, скамейках и так далее. Городские службы уже устранили беспорядок на улицах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

Статьи по теме

Рома выставила Дзаньоло жесткий ультиматум Рома выставила Дзаньоло жесткий ультиматум
Рома определилась, кем заменит Дзаньоло Рома определилась, кем заменит Дзаньоло
Брайтон может заменить ушедшего в Арсенал Троссарда хавбеком Ромы Брайтон может заменить ушедшего в Арсенал Троссарда хавбеком Ромы
Моуринью: Кубок Италии – худший турнир Европы Моуринью: Кубок Италии – худший турнир Европы
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Биатлон13:16
Меркушина - чемпионка Европы в спринте
Европа12:38
Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом
Европа12:10
В Риме появились наклейки с Гитлером в форме Ромы
Биатлон11:25
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате Европы
Бокс11:23
Богачук прошел процедуру взвешивания перед защитой пояса
Европа11:11
Лэмпард опубликовал прощальный пост
Европа10:37
Анчелотти: Мне очень сложно понять, как Реал может так плохо играть в первом тайме
ММА10:18
Сколько платят за бой в Лиге пощечин
Европа10:00
Изменял с ней: Пике впервые поделился фото со своей новой девушкой после расставания с Шакирой
Европа09:50
Рома выставила Дзаньоло жесткий ультиматум
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK