Зинченко остался в запасе Арсенала на матч кубка Англии против Манчестер Сити

Украинец начнет встречу с "горожанами" со скамейки запасных.

В пятницу, 27 января, на Этихад Стэдиум состоится матч 1/16 финала кубка Англии между Манчестер Сити и Арсеналом.

Главный тренер "канониров" Микель Артета решил провести ротацию состава. В связи с этим Александр Зинченко остался в запасе лондонского клуба.

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Стоит также отметить, что рядом с украинцем на скамейке расположится Якуб Кивьор, который недавно был приобретен у Специи.

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке - Родри, Де Брюйне, Гюндоган - Марез, Холанд, Грилиш.

Запасные: Эдерсон, Уокер, Диас, Филлипс, Канселу, Ляпорт, Альварес, Силва, Палмер.

Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни - Джака, Парти, Виейра - Сака, Нкетиа, Троссард.

Запасные: Рамсдейл, Уайт, Зинченко, Салиба, Кивьор, Локонга, Эдегор, Маркиньос, Мартинелли.

Стартовый свисток поединка Манчестер Сити - Арсенал запланирован на 22:00 по киевскому времени.