Зинченко остался в запасе Арсенала на матч кубка Англии против Манчестер Сити
В пятницу, 27 января, на Этихад Стэдиум состоится матч 1/16 финала кубка Англии между Манчестер Сити и Арсеналом.
Главный тренер "канониров" Микель Артета решил провести ротацию состава. В связи с этим Александр Зинченко остался в запасе лондонского клуба.
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Стоит также отметить, что рядом с украинцем на скамейке расположится Якуб Кивьор, который недавно был приобретен у Специи.
Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке - Родри, Де Брюйне, Гюндоган - Марез, Холанд, Грилиш.
Запасные: Эдерсон, Уокер, Диас, Филлипс, Канселу, Ляпорт, Альварес, Силва, Палмер.
Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни - Джака, Парти, Виейра - Сака, Нкетиа, Троссард.
Запасные: Рамсдейл, Уайт, Зинченко, Салиба, Кивьор, Локонга, Эдегор, Маркиньос, Мартинелли.
Стартовый свисток поединка Манчестер Сити - Арсенал запланирован на 22:00 по киевскому времени.