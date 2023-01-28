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Манчестер Сити - Арсенал 1:0 видео гола и лучших моментов матча 27.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового поединка.
Сегодня, 10:18
Манчестер Сити обыграл Арсенал / Getty Images
Манчестер Сити обыграл Арсенал / Getty Images

В пятницу, 27 января, Манчестер Сити и Арсенал встречались в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы пробилась в следующий раунд соревнований, одержав минимальную победу над лондонским клубом.

Единственный гол в поединке в середине второго тайма забил Натан Аке после передачи Джека Грилиша.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле после пропущенного его командой гола. В компенсированное время украинец заработал желтую карточку.

Вашему вниманию видео гола матча Манчестер Сити - Арсенал в 1/16 финала Кубка Англии:

Манчестер Сити - Арсенал 1:0

Гол: Аке, 64

Манчестер Сити: Ортега - Льюис (Уокер, 58), Аканджи, Стоунз (Лапорт, 45+4), Аке - Гюндоган, Родри, де Брюйне (Силва, 75) - Марез (Альварес, 57), Холанд, Грилиш

Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Габриэль, Тирни (Зинченко, 66) - Джака, Партей (Локонга, 46) - Сака (Эдегор, 74), Виейра, Троссар (Мартинелли, 66) - Нкетиа.

Предупреждения: Гюндоган - Холдинг, Зинченко.

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Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

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