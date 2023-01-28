Легенда Брюгге: Яремчук все еще остается проблемой для команды

Экс-футболист сборной Бельгии и Брюгге Рене Вандерейккен высказался об игре Романа Яремчука.

Бельгиец подверг критике украинца. По его словам, испанец Ферран Хутгла является более мастеровитым игроком.

"Я бы снова выбрал Хутглу. Пока пытаются решить проблему Яремчука, оставляя его в основе, но это не является гарантией успеха. Это уже видно, а между тем можно создать другую проблему. Теперь допустим, что Хутгла находится в форме и показывает это на тренировке. Тогда выбор Яремчука повлияет на доверие к Паркеру среди остальных игроков.

Яремчук может оказаться хорошим трансфером в долгосрочной перспективе, но того, что он делает сейчас, недостаточно, чтобы удерживать Хутглу на скамейке запасных. Это собственное решение Паркера? Или решение Паркера продиктовано сверху, потому что Яремчук наконец-то должен окупить собственный трансфер? Я бы спросил Паркера об этом.

Чем больше Яремчук играет ниже своего уровня и ниже уровня Хутглы, тем больше тревожит этот выбор. Можно провести разговор с Яремчуком и выпускать его на замену, помогая ему прогрессировать. Но сейчас подрывается доверие со стороны Хутглы, а между тем Яремчук остается проблемой", - заявил бывший хавбек "черно-синих".

В текущем сезоне Яремчук и Хутгла провели 16 и 27 матчей соответсвенно. У испанца 10 голов и 7 ассистов, а у украинца 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.