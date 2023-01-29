Брайтон - Ливерпуль 2:1: обзор матча и результат игры 29.01.2023

В воскресенье, 29 января, программа 1/16 финала кубка Англии продолжилась противостоянием Брайтона и Ливерпуля.

В отличие от их прошлой встречи, где подопечные Роберто Де Дзерби разгромили своего оппонента со счетом 3:0, эта встреча получилась более равной.

На 30-й минуте Мохамед Салах прорвался по правому флангу и покатил мяч на вбегавшего в штрафную Харви Эллиотта. Молодой англичанин в касание пробил мимо Джейсона Стила, выведя гостей вперед.

Однако мерсисайдцы радовались не очень долго - уже через 9 минут счет был равный. После того, как Трент Александер-Арнольд выбил головой мяч из собственной штрафной, тот оказался у Тайрика Лэмпти, который решился на дальний удар.

Однако защитник попал в своего одноклубника Льюиса Данка. Алиссон не успел среагировать на рикошет.

После перерыва "чайки" полностью завладели инициативой, о чем красноречиво говорит статистика ударов (7 против 1, 3 против 0 в створ). Но ни одна из сторон все не могла забить решающий гол.

И все-таки Брайтон в добавленное арбитром время избавил себя от потенциальной переигровки и четвертого за сезон матча с Ливерпулем.

Хозяева поля подали штрафной, Первис Эступиньян из пределов штрафной перевел мяч на дальнюю штангу, где Каору Митома разобрался с оппонентом и пробил под перекладину.

Единственной проблемой для Роберто Де Дзерби стала травма Эвана Фергюсона, из-за которой тот не смог продолжить встречу. В итоге итальянскому тренеру пришлось делать вынужденную замену за несколько минут до финального свистка.

Брайтон не только пробился в 1/8 финала, но еще и выбил из турнира действующего обладателя кубка Англии.

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Статистика матча Брайтон - Ливерпуль 1/16 финала кубка Англии

Брайтон - Ливерпуль 2:1

Голы: Данк, 39, Митома, 90+2 - Эллиотт, 30.

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 10 - 15

Атаки: 98 - 67

Брайтон: Стил - Лэмпти (ван Геке, 90+6), Вебстер (Велтман, 46), Данк, Эсутпиньян - Мак Аллистер, Гросс, Марч, Уэлбек (Гилмор, 67), Митома - Фергюсон (Ундав, 89).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер, 59), Конате, Гомес, Робертсон - Тьяго (Джонс, 79), Байчетич (Фабиньо, 84), Кейта (Хендерсон, 59) - Салах, Гакпо, Эллиотт (Нуньес, 59).

Предупреждения: Данк - Байчетич, Конате, Фабиньо, Робертсон.