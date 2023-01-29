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Арсенал может предложить 70 млн фунтов за Кайседо

Клуб пока не подал улучшенное предложение.
Сегодня, 19:59
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Руководство Арсенала дискутирует по поводу того, стоит ли платить 70 млн фунтов за хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо, пишет Фабрицио Романо.

Ранее "чайки" отклонили предложение по Кайседо в размере 60 млн фунтов, потребовав 90 млн, если Арсенал хочет получить игрока уже зимой.

Клуб пока не подавал улучшенное предложение, однако, если верить Романо, "канониры" планируют предложить Брайтону 70 млн фунтов, включая бонусы.

В этом сезоне 21-летний эквадорец провел 18 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Арсенал Лондон

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