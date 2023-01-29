iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер - Боруссия Дортмунд 0:2: обзор матча и результат игры 29.01.2023

Команда Эдина Терзича возвращается в гонку за чемпионство.
Сегодня, 20:30
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В воскресенье, 29 января, на БайАрене в Леверкузене прошел матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный Байер принимал в гостях дортмундскую Боруссию.

Как и в случае с поединком первого круга, "шмели" одержали победу над своим оппонентом.

В середине первого тайма хозяева поля потеряли мяч на своей половине. Юлиан Брандт сыграл в "стенку" с Джудом Беллингемом, после чего прострелил в штрафную. Себастьен Алле пропустил мяч между ног, предоставив возможность Кариму Адейеми спокойно пробить мимо Лукаша Градецки.

 А на старте второй половины Боруссия удвоила преимущество. Беллингем перевел мяч на правый фланг на одинокого Брандта, который снова прострелил в центр, где мяч рикошетом от Эдмона Тапсоба влетел в ворота "фармацевтов".

После этого гости отошли в оборону, отдав владение Байеру. Но подопечные Хаби Алонсо, несмотря на полученное преимущество, не смогли реализовать ни один из своих 15 ударов за тайм.

Благодаря этой победе Боруссия поднялась на 4-е место, обойдя Фрайбург за счет дополнительных показателей - теперь дортмундцы уступают лидирующей Баварии всего три очка.

Байер в свою очередь продолжает оставаться в середине турнирной таблицы: 9-е место и 24 очка.

Читай также: Бавария в третий раз кряду потеряла очки, не сумев победить Айнтрахт

Статистика матча Байер - Боруссия Дортмунд 18-го тура Бундеслиги

Байер - Боруссия Дортмунд
Голы: Адейеми, 33, Тапсоба, 53 (аг).

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 20 - 6
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 13 - 20
Атаки: 129 - 98

Байер: Градецки - Фримпонг, Тапсоба, Та (Баккер, 63), Инкапье - Андрих, Паласиос (Бельараби, 70), Диаби, Амири (Демирбай, 80), Адли (Азмун, 80) - Вирц (Гложек, 70).

 Боруссия Дортмунд: Кобель - Вольф (Хуммельс, 85), Зюле, Шлоттербек, Райерсон - Адейеми (Байно-Гиттенс, 72), Беллингем, Джан, Озчан, Брандт (Ройс, 85) - Алле (Модест, 61).

Предупреждения: Тапсоба, Вирц - Адейеми, Озчан, Модест, Райерсон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд Байер Леверкузен

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д
Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды
Невероятный дальний удар Киммиха спас Баварию от поражения Кельну Невероятный дальний удар Киммиха спас Баварию от поражения Кельну
Клопп провел 1000-й матч в своей тренерской карьере Клопп провел 1000-й матч в своей тренерской карьере
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров

Последние новости

НБА21:57
Семикратного чемпиона НБА выгнали с матча его сына за крики в адрес судей
Европа21:29
Эриксен на костылях покинул Олд Траффорд после матча Манчестер Юнайтед - Рединг
Европа20:54
Спортинг продаст игрока в Тоттенхэм и заменит его защитником Барселоны
Европа20:30
Боруссия Дортмунд обыграла Байер и поднялась в зону Лиги чемпионов
Европа19:59
Арсенал может предложить 70 млн фунтов за Кайседо
Европа19:58
Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона
Европа19:33
Каземиро: В Манчестер Юнайтед я наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок
Европа19:28
Иньяки Уильямс пропустит матч впервые с 2016 года
Украина19:06
Кендзера остаток сезона проведет в ПАОКе
Киберспорт18:51
Dota Pro Circuit 2023 Tour 1: NaVi покидают высший дивизион
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK