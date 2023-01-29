Байер - Боруссия Дортмунд 0:2: обзор матча и результат игры 29.01.2023

В воскресенье, 29 января, на БайАрене в Леверкузене прошел матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный Байер принимал в гостях дортмундскую Боруссию.

Как и в случае с поединком первого круга, "шмели" одержали победу над своим оппонентом.

В середине первого тайма хозяева поля потеряли мяч на своей половине. Юлиан Брандт сыграл в "стенку" с Джудом Беллингемом, после чего прострелил в штрафную. Себастьен Алле пропустил мяч между ног, предоставив возможность Кариму Адейеми спокойно пробить мимо Лукаша Градецки.

А на старте второй половины Боруссия удвоила преимущество. Беллингем перевел мяч на правый фланг на одинокого Брандта, который снова прострелил в центр, где мяч рикошетом от Эдмона Тапсоба влетел в ворота "фармацевтов".

После этого гости отошли в оборону, отдав владение Байеру. Но подопечные Хаби Алонсо, несмотря на полученное преимущество, не смогли реализовать ни один из своих 15 ударов за тайм.

Благодаря этой победе Боруссия поднялась на 4-е место, обойдя Фрайбург за счет дополнительных показателей - теперь дортмундцы уступают лидирующей Баварии всего три очка.

Байер в свою очередь продолжает оставаться в середине турнирной таблицы: 9-е место и 24 очка.

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Статистика матча Байер - Боруссия Дортмунд 18-го тура Бундеслиги

Байер - Боруссия Дортмунд

Голы: Адейеми, 33, Тапсоба, 53 (аг).

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 20 - 6

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 13 - 20

Атаки: 129 - 98

Байер: Градецки - Фримпонг, Тапсоба, Та (Баккер, 63), Инкапье - Андрих, Паласиос (Бельараби, 70), Диаби, Амири (Демирбай, 80), Адли (Азмун, 80) - Вирц (Гложек, 70).

Боруссия Дортмунд: Кобель - Вольф (Хуммельс, 85), Зюле, Шлоттербек, Райерсон - Адейеми (Байно-Гиттенс, 72), Беллингем, Джан, Озчан, Брандт (Ройс, 85) - Алле (Модест, 61).

Предупреждения: Тапсоба, Вирц - Адейеми, Озчан, Модест, Райерсон.