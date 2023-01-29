Де Дзерби: Брайтон готов двигаться дальше без Кайседо

Итальянский специалист хочет, чтобы эквадорец остался в клубе, но он готов к тому, что тот может уйти.

После победы над Ливерпулем (2:1) в рамках 1/16 финала кубка Англии главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби прокомментировал потенциальный трансфер Мойзеса Кайседо в Арсенал.

Итальянец надеется, что хавбек останется в команде, при этом выразив уверенность в том, что клуб готов играть и без него.

"Кайседо — очень хороший парень, и я могу его понять. Когда тебе 21 год, и ты получаешь запрос от большой команды, которая играет в еврокубках, я могу это понять", - цитирует Де Дзерби Sky Sports.

"Я хотел бы, чтобы он закончил сезон с нами, но мы готовы идти дальше без него. Однако нам нужны игроки на некоторых позициях. Я много говорил с председателем совета директоров Тони Блумом, и он знает мою позицию. У нас хорошая команда, но мы можем стать лучше за счет трансферного окна".

"Мы потеряли Леандро Троссарда и если мы также потеряем Кайседо, это может стать проблемой для нас, если мы хотим бороться за Лигу Европы или максимально возможное место в АПЛ".

Напомним, что Брайтон отклонил 60-миллионное предложение Арсенала по Мойзесу Кайседо. Однако "канониры" не оставляют попыток усилиться молодым хавбеком.