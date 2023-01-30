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ПСЖ - Реймс 1:1: обзор матча и результат игры 29.01.2023

Парижане пропустили роковой гол в добавленное арбитром время.
Сегодня, 00:45
ПСЖ - Реймс / psg.fr
ПСЖ - Реймс / psg.fr

В воскресенье, 29 января, на Парк де Пренс состоялся матч 20-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Реймсом.

На старте второго тайма Неймар вывел хозяев поля вперед. После заблокированного удара Лионеля Месси мяч оказался у бразильца, который обыграл голкипера и забил гол. Но далее произошло удаление.

Премию за лучших выход на замену можно вручить Марко Верратти. Итальянец появился на поле после перерыва при счете 0:0, а уже на 59-й минуте он последовал обратно в раздевалку после прыжка в ноги оппоненту. Сначала арбитр показал желтую, но после просмотра повтора он изменил свое решение.

Команда Кристофа Галтье как могла удерживала победный счет, но Реймс все же увез из столицы ничью. Фоларин Балогун убежал один на один с Джанлуиджи Доннаруммой, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

ПСЖ не смог воспользоваться ничейными результатами своих конкурентов - отрыв в три очка от Ланса остался прежним.

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Статистика матча ПСЖ - Реймс 20-го тура Лиги 1

ПСЖ - Реймс 1:1
Голы: Неймар, 51 - Балогун, 90+5.

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 12 - 17
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 5 - 10
Атаки: 116 - 108

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат - Солер (Данилу, 63), Витинья (Верратти, 46), Руис (Санчеш, 68) - Месси, Мбаппе, Неймар (Заир-Эмери, 85).

Реймс: Диуф - Фокет, Агбаду, Абдельхамид, Де Смет - Мунеци (Думбия, 75), Матусива, Ито (ван Берген, 83), Каюсте (Лопи, 83), Флипс (Зенели, 75) - Балогун.

Предупреждения: Маркиньос, Доннарумма - Ито.

Удаление: Верратти (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реймс ПСЖ Лига 1

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