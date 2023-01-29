Марсель - Монако: обзор и результат матча чемпионата Франции 28.01.2023
В рамках чемпионата Франции Марсель Руслана Малиновского встретился с Монако.
Данное противостояние стало центральным в 20 туре Лиги 1 и вывеска вполне оправдала себя. Команды продемонстрировали довольно яркий футбол, где преимущество по игре было за провансальцами.
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Впрочем, результат на табло не всегда отражает то, что происходило на поле. Так произошло и сейчас. Еще в первом тайме монегаски открыли счет после грубейшей ошибки Джордана Верету, забившего в свои ворота.
После этого коллектив Игора Тудора активизировал свои атакующие силы, что привело к положительному результату уже после перерыва. Автором гола стал Алексис Санчес.
Что касается Руслана Малиновского, то украинец провел на поле 86 минут, а затем его заменили на Димитри Пайе.
Статистика матча чемпионата Франции Марсель - Монако
Марсель - Монако 1:1
Голы: Санчес, 48 - Верету, 17 (автогол)
Удары: 22 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 7 - 9
Атаки: 145 - 106