iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсель - Монако: обзор и результат матча чемпионата Франции 28.01.2023

Команды разошлись миром в центральном противостоянии тура.
Сегодня, 00:04
Марсель - Монако
Марсель - Монако

В рамках чемпионата Франции Марсель Руслана Малиновского встретился с Монако.

Данное противостояние стало центральным в 20 туре Лиги 1 и вывеска вполне оправдала себя. Команды продемонстрировали довольно яркий футбол, где преимущество по игре было за провансальцами.

Читай также: Новый одноклубник Малиновского: Марсель подписал звезду ЧМ-2022

Впрочем, результат на табло не всегда отражает то, что происходило на поле. Так произошло и сейчас. Еще в первом тайме монегаски открыли счет после грубейшей ошибки Джордана Верету, забившего в свои ворота.

После этого коллектив Игора Тудора активизировал свои атакующие силы, что привело к положительному результату уже после перерыва. Автором гола стал Алексис Санчес.

Что касается Руслана Малиновского, то украинец провел на поле 86 минут, а затем его заменили на Димитри Пайе.

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - Монако

Марсель - Монако 1:1

Голы: Санчес, 48 - Верету, 17 (автогол)

Удары: 22 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 7 - 9
Атаки: 145 - 106


Статьи по теме

Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января
Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ
NaVi в ужасном матче переиграли Complexity NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 27 января
Европа00:41
Аутсайдер АПЛ согласовал контракт с вратарем ПСЖ
Киберспорт00:08
NaVi в ужасном матче переиграли Complexity
Европа00:04
Марсель с Малиновским не смог переиграть Монако
Вчера, 23:38
Европа23:38
Судаков: Президент и главный тренер сборной для меня на одном уровне
Бокс23:15
Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде
Бокс22:47
Далакян снова защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Европа22:29
Роналду и его окружение заняло 17 люкс-комнат в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии
Европа22:06
Нидерландский клуб интересуется нападающим, который принадлежит Динамо
Футбол21:42
Бавария в третий раз кряду потеряла очки, не сумев победить Айнтрахт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK