Новый одноклубник Малиновского: Марсель подписал звезду ЧМ-2022

Французский Марсель усилил центр поля звездой чемпионата мира-2022.

Как сообщает пресс-служба клуба, провансальцы подписали Аззедина Унахи. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

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Контракт с игроком подписан до 2027 года. Детали зарплаты полузащитника не сообщаются.

Унахи стал широко известен после Мундиаля. где его сборная Марокко дошла до полуфинала. Ранее он выступал за французский Анже.