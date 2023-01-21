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Малиновский поздравил Марсель с выходом в 1/8 финала Кубка Франции, опубликовав фрагмент культового фильма

Украинец помог команде пройти дальше по турниру.
Сегодня, 09:55
Руслан Малиновский / ФК Марсель
Руслан Малиновский / ФК Марсель

В пятницу, 20 января, Марсель на своем поле принимал Ренн в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского сумела добыть минимальную победу, что позволило пробиться в следующий раунд.

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29-летний игрок креативно поздравил фанатов с победой. Малиновский в Twitter опубликовал пост, в котором оставил комментарий по игре. Примечательно, что к нему Руслан добавил фрагмент культового фильма "Такси".

"До встречи в 1/8", - написал украинец.

Отметим, что украинский футболист провел за Марсель три матча во всех турнирах, однако отметиться голевыми действиями пока не сумел.

Ранее сообщалось, что Малиновский подвел итоги по времени, проведенном в Аталанте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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