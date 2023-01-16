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Завалили деньгами: Карикатурист оригинально поздравил Мудрика с переходом в Челси

Украинец в последний момент оказался в другом лондонском клубе.
Сегодня, 14:57
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик официально перебрался в лондонский Челси из донецкого Шахтера.

В последний момент 22-летний футболист принял решение перейти в стан "синих", хотя был близок к переходу в лондонский Арсенал.

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Челси заплатил за Мудрика 100 миллионов евро, включая различные бонусы.

Известный карикатурист Омар Момани посвятил украинскому игроку мультик. Художник показал Мудрика, который был завален деньгами, а на него злился главный тренер "красных" Микель Артета.

Напомним, Михаил подписал контракт с Челси на восемь с половиной лет. Футболист будет выступать за лондонский клуб под 15 номером.

Ранее сообщалось, что Ахметов пожертвует 25 миллионов с продажи Мудрика на запуск проекта "Сердце Азовстали".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси карикатура Михаил Мудрик

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