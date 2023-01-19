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Малиновский подвел итоги по времени, проведенном в Аталанте

Это был позитивный опыт для украинского хавбека.
Сегодня, 16:55
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Руслан Малиновский позитивно охарактеризовал время, проведенное в составе Аталанты и объяснил, почему в итоге покинул клуб.

Полузащитник гордится тремя годами, проведенными в Италии, ведь это был очень ценный опыт, и он очень рад, что ему пришлось через это пройти.

"За 3,5 года я провел за Аталанту больше 140 матчей, забил 30 мячей, отдал 28 голевых передач. При том, что это была неродная моя позиция. Я многому научился в Италии. Мы играли в финале Кубка Италии и три года подряд в Лиге чемпионов.

Свой период в Аталанте считаю исключительно положительным. Получил больший опыт и добился хороших результатов. Сейчас все мои мысли уже о Марселе. Что же касается Аталанты, очень рад, что такой этап был в моей карьере, но он позади и нужно двигаться дальше", - цитирует игрока Террикон.

Также Руслан рассказал, что в какой-то момент в клубе изменилась философия, и потому он оказался без достаточного количества игрового времени. А к Гасперини он до сих пор питает теплые чувства, тренер попрощался с ним, как с другом.

"В интернете много чего пишут, но на самом деле, все намного проще, чем это описывали. В какой-то момент у клуба немного поменялась философия. Взяли курс на омоложение состава, купили новых футболистов и, конечно, они должны были играть. Поэтому у меня и стало меньше игровой практики.

"Я с Мистером всегда был в хороших отношениях, у нас никогда не было никаких моментов. Даже когда я уходил из клуба, он очень тепло попрощался со мной. Сказал, что мы сделали большие вещи здесь, что я был профессионалом, всегда работал и никаких претензий он ко мне не имел. Пожелал удачи и сказал, что я могу набирать его в любое время. Что касается его решения, он мне лично сказал, что хочет немного поменять игру и ему нужен более скоростной нападающий", - вспоминает Малиновский.

Ранее новичок Марселя поделился своими мыслями о скором матче против ПСЖ.

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