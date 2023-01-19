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Малиновский: Против Месси еще не играл, и будет очень интересно

Полузащитник Марселя поделился мыслями о предстоящем матче с ПСЖ.
Сегодня, 16:45
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Украинец Руслан Малиновский перебрался в чемпионат Франции и уже в следующем месяце сыграет против действующего чемпиона страны.

Тем не менее, хавбек пока не обеспокоен будущим матчем.

"Честно, пока не думал о предстоящей встрече против ПСЖ. У нас сейчас будет кубковый матч с Ренном, потом — домашняя игра с Монако. И сейчас уже такой период в чемпионате, что уже начинают считать очки. Прежде всего, мы не должны терять их в домашних матчах".

Руслан также поделился мнением о главных звездах парижан - Лео Месси и Килиане Мбаппе.

"В домашней игре с ПСЖ, конечно, будет особая настройка. Это, безусловно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе я уже имел возможность сыграть в составе Аталанты. Это футболист мирового класса. А Месси — есть Месси. Против него еще не играл, и будет очень интересно", - приводит слова Малиновского Террикон.

Отметим, что матч Марсель – ПСЖ состоится в конце февраля.

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Руслан Малиновский

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