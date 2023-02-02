Бетис - Барселона 1:2: обзор матча и результат игры 01.02.2023

Каталонцы завершили первый круг Ла Лиги с уверенным отрывом от идущего вторым Реала

В среду, 1 февраля, Барселона в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании встречалась на выезде с Бетисом.

Подопечные Хави одержали победу над соперником со счетом 2:1 и завершили первую половину испанского первенства на уверенном первом месте.

Бетис - Барселона - 1:2

Голы: Кунде, 85 (аг) - Рафинья, 65, Левандовский, 80

Бетис: Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 62) - Луис Энрике, Фекир (Хуанми, 63), Каналес - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Рафинья, Левандовский, Гави

Предупреждения: Руибаль, 67, Гуардадо, 68, Луис Фелипе, 69

Удаление: Карвалью, 90+5 (неспортивное поведение после финального свистка).