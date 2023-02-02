В среду, 1 февраля, Барселона в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла в гостях с Бетисом.

Лидер испанского первенства одержал победу со счетом 2:1 и укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы.

Каталонцы вышли вперед только на 65-й минуте встречи усилиями Рафиньи, а удвоил преимущество гостей Роберт Левандовски. Хозяева поля сократили отставание благодаря автоголу Жюля Кунде.

Барселона с 50 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на восемь баллов Реал, у которого на один сыгранный матч меньше.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бетис - Барселона в 17-м туре Ла Лиги:

Бетис - Барселона 1:2

Голы: Кунде, 85 (аг) - Рафинья, 65, Левандовский, 80

Бетис: Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 62) - Луис Энрике, Фекир (Хуанми, 63), Каналес - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Рафинья, Левандовский, Гави

Предупреждения: Руибаль, 67, Гуардадо, 68, Луис Фелипе, 69

Удаление: Карвалью, 90+5 (неспортивное поведение после финального свистка).

Источник: MEGOGO