Динамо может избавиться от еще одного форварда
Владислав Супряга заинтересовал Трабзонспор.
Украинский форвард Владислав Супряга попал в сферу интересов турецкого Трабзонспора
Как сообщает издание Karadeniz Gazete, Динамо Киев и Трабзонспор провели первый раунд переговоров в Турции.
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Представитель Суперлиги намерен провернуть полноценный трансфер. Также в качестве альтернативы Супряге рассматривается форвард Мольде Ола Бринхильдсен.
В текущем сезоне Супряга пока не провел ни одного поединка в связи с травмами.