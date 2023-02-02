Динамо может избавиться от еще одного форварда

Украинский форвард Владислав Супряга попал в сферу интересов турецкого Трабзонспора

Как сообщает издание Karadeniz Gazete, Динамо Киев и Трабзонспор провели первый раунд переговоров в Турции.

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Представитель Суперлиги намерен провернуть полноценный трансфер. Также в качестве альтернативы Супряге рассматривается форвард Мольде Ола Бринхильдсен.

В текущем сезоне Супряга пока не провел ни одного поединка в связи с травмами.