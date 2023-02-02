Рамос может помочь ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ с Баварией

Травма Серхио Рамоса может оказаться не такой серьезной, как считалось изначально.

L'Equipe сообщает, что испанец имеет все шансы быть готовым к матчу плей-офф Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии 14 февраля.

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Точные сроки его выздоровления будут подтверждены после дальнейших обследований, но если все пойдет по плану, это может стать серьезным толчком для парижан.

Защитник французского клуба уже сыграл 19 матчей в Лиге 1 в этом сезоне, хотя он выбыл из строя с декабря из-за травмы. С приближением плей-офф Лиги чемпионов команда надеется, что ветеран-защитник успеет полностью восстановиться и сможет принять в нем участие.