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Клопп высказался о спаде в игре ключевых футболистов Ливерпуля

Немец встал на защиту своих подопечных.
Сегодня, 12:51
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался  об игровом кризисе лидеров клуба.

"Такое бывает. Конечно, некоторые игроки не достигли того уровня, который они стабильно поддерживали.

Один из лучших примеров – Маркус Рэшфорд. То, как он играет в этом в сезоне и как было в прошлом.

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Я не уверен, что он даже может это объяснить. Вот так это бывает. Время между этими двумя крайностями – через это нужно пройти", – сказал Клопп в интервью Liverpool Echo.

Напомним, после 20 туров АПЛ Ливерпуль занимает 10 место, набрав всего 29 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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