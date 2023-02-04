Клопп высказался о спаде в игре ключевых футболистов Ливерпуля
Немец встал на защиту своих подопечных.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался об игровом кризисе лидеров клуба.
"Такое бывает. Конечно, некоторые игроки не достигли того уровня, который они стабильно поддерживали.
Один из лучших примеров – Маркус Рэшфорд. То, как он играет в этом в сезоне и как было в прошлом.
Читайте также: Клопп: Я ни слова не скажу о трансферах Челси без своего адвоката
Я не уверен, что он даже может это объяснить. Вот так это бывает. Время между этими двумя крайностями – через это нужно пройти", – сказал Клопп в интервью Liverpool Echo.
Напомним, после 20 туров АПЛ Ливерпуль занимает 10 место, набрав всего 29 баллов.