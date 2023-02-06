iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити обвинили в многочисленных финансовых нарушениях, клубу грозят серьезные санкции

"Горожане" оказались в центре грандиозного скандала из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей.
Сегодня, 13:59
Манчестер Сити обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей / Getty Images
Манчестер Сити обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей / Getty Images

Английская Премьер-лига выдвинула Манчестер Сити многочисленные обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей. 

После четырех лет расследования деятельности "горожан" АПЛ отправила на рассмотрение соответствующей Комиссии дело по поводу возможных нарушений клуба.

На своем официальном сайте Премьер-лига сообщила, что нарушения в финансовых отчетностях, доходах и зарплатах в Манчестер Сити были в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18.

Читай также: Гвардиола - о тратах Челси: Не забуду, как 8-9 команд хотели, чтобы нас дисквалифицировали

В соответствии с правилами АПЛ рассмотрение этого дела будет слушаться закрыто.

Предполагается, что Манчестер Сити, если вина клуба будет доказана, ожидает ряд санкций, включая и снятие очков в чемпионате.

Отметим, что в текущем розыгрыше Премьер-лиги Ман Сити с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Арсенала на пять баллов и сыграв на один матч больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Финансовый фэйр-плей АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Гвардиола: Манчестер Сити не в том положении, чтобы думать о чемпионстве Гвардиола: Манчестер Сити не в том положении, чтобы думать о чемпионстве
Тоттенхэм в меньшинстве сумел удержать победу в матче против Манчестер Сити Тоттенхэм в меньшинстве сумел удержать победу в матче против Манчестер Сити
Вулверхэмптон затроллил Ливерпуль после слов Клоппа о третьем пропущенном голе Вулверхэмптон затроллил Ливерпуль после слов Клоппа о третьем пропущенном голе
Землетрясение в Турции: Футбольный турнир с участием украинских команд оказался под угрозой срыва Землетрясение в Турции: Футбольный турнир с участием украинских команд оказался под угрозой срыва
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа13:59
Манчестер Сити обвинили в многочисленных финансовых нарушениях, клубу грозят серьезные санкции
Европа13:28
Землетрясение в Турции: Футбольный турнир с участием украинских команд оказался под угрозой срыва
Теннис12:52
Ястремская вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби, Завацкая уступила в финале квалификации
Теннис12:15
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
Бокс11:40
"Нельзя было так": Мейвезер жестко наехал на Ломаченко
Европа11:25
"Вернемся сильнее": Малиновский отреагировал на поражение от Ниццы
Теннис11:15
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
НБА10:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Джарен Джексона возглавил рейтинг
Европа10:29
Марсель - Ницца 1:3 Видео дебютного гола Малиновского и обзор матча чемпионата Франции
Бокс10:15
Джойс: Усик доставит проблемы Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK