Манчестер Сити обвинили в многочисленных финансовых нарушениях, клубу грозят серьезные санкции

Английская Премьер-лига выдвинула Манчестер Сити многочисленные обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей.

После четырех лет расследования деятельности "горожан" АПЛ отправила на рассмотрение соответствующей Комиссии дело по поводу возможных нарушений клуба.

На своем официальном сайте Премьер-лига сообщила, что нарушения в финансовых отчетностях, доходах и зарплатах в Манчестер Сити были в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18.

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В соответствии с правилами АПЛ рассмотрение этого дела будет слушаться закрыто.

Предполагается, что Манчестер Сити, если вина клуба будет доказана, ожидает ряд санкций, включая и снятие очков в чемпионате.

Отметим, что в текущем розыгрыше Премьер-лиги Ман Сити с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Арсенала на пять баллов и сыграв на один матч больше.