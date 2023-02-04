Гвардиола - о тратах Челси: Не забуду, как 8-9 команд хотели, чтобы нас дисквалифицировали

Во время пресс-конференции перед матчем против Тоттенхэма главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу попросили прокомментировать рекордные траты Челси на трансферном рынке.

Испанец не стал отвечать на эту просьбу, напомнив, как его самого обвиняли в постоянном разбрасывании денег.

"Знаете, то, что сделал Челси или любой другой клуб - это не мое дело. Конечно, нам нужны хорошие игроки. Мы, как и Челси, Арсенал, Ливерпуль и Юнайтед, верим, что без хороших игроков нельзя бороться за титулы, не только здесь, в АПЛ, но и в Европе. А для этого вам нужно тратить деньги", - цитирует Пепа MEN.

"Сейчас рынок - вау. Но то, что Челси решил делать - это не мое дело. Нас как-то обвиняли (в больших тратах денег) и я никогда этого не забуду. Восемь или девять команд АПЛ отправляли письма в Федерацию, чтобы нас дисквалифицировали, выкинули из лиги. Это происходило с нами".

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Матч Тоттенхэм - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 5 февраля. Начало поединка - 18:30 по киевскому времени.