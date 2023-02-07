Челси нанял специалиста по развитию лидерских качеств

В Челси решили серьезно заняться атмосферой в команде и наняли специалиста по развитию лидерских качеств, утверждает The Telegraph.

Лондонский клуб попросил о краткосрочных услугах Джилберта Эноку, который хорошо известен своей работой со сборной Новой Зеландии по регби. При специалисте команда дважды подряд брала титул чемпионов мира.

Кроме регби Энока работал в крикете и нетболе, так что сделка с Челси станет его первым футбольным опытом. Боули считает, что специалист сумеет привить клубу менталитет победителей.

Специалист известен тем, что его политика называется "нет придуркам". При этом Энока объясняет, что придурки - это те, кто ставит себя выше команды или ожидает для себя особых условий.