Голкипер турецкого клуба погиб во время землетрясения

Вратарь турецкого Ени Малатьяспора Ахмет Эюп Тюркаслан стал жертвой землетрясения.

Как сообщает пресс-служба клуба, Тюркаслан погиб под завалами после стихийного бедствия.

Стоит отметить, что супругу футболиста удалось спасти. Голкиперу было 28 лет.

В текущем сезоне он успел сыграть два матча в кубке страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли экс-футболист сборной Сирии и его сын.