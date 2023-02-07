Голкипер турецкого клуба погиб во время землетрясения
Ахмет Эюп Тюркаслан стал очередной жертвой трагедии.
Вратарь турецкого Ени Малатьяспора Ахмет Эюп Тюркаслан стал жертвой землетрясения.
Как сообщает пресс-служба клуба, Тюркаслан погиб под завалами после стихийного бедствия.
Стоит отметить, что супругу футболиста удалось спасти. Голкиперу было 28 лет.
В текущем сезоне он успел сыграть два матча в кубке страны.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли экс-футболист сборной Сирии и его сын.