Бывший форвард сборной Сирии вместе с сыном погибли после землетрясения

Вчера, 6 февраля, трагедия в виде землетрясения обрушилась на Сирию и Турцию.

Бывший нападающий сборной Сирии, а также местных клубов в Иордании Надир Джохадар стал жертвой разрушений. Его дом в городе Джабле, расположенном на границе с Турцией, был разрушен, а тела Надира и его сына были найдены под завалами.

Сирийская федерация футбола почтила память Надира Джохадара в своих аккаунтах в социальных сетях.

Также известный каррикатурист Омар Момани изобразил Джохадара на своей последней работе.

احر التعازي الى الشعب السوري والتركي

فقدنا العديد من الارواح منها نجم منتخب سورية نادر جوخدار والذي توفى ضحية للزلزال



My deepest condolences to the Syrian and Turkish people

We lost many lives, including Syria footballer, Nader Joukhadar, who died as a victim of the earthquake pic.twitter.com/6MNkrertDn