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Ибрагимович выступил с поддержкой в адрес тренера Милана

Швед встал на защиту наставника.
Сегодня, 21:54
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Форвард Милана Златан Ибрагимович высказался о критике в адрес главного тренера клуба Стефано Пиоли.

"Это нормально. Он тренер Милана. Если что-то идет не так, критикуют тренера и команду. Мы профессионалы и ожидаем критики. Не все так красиво.

Критика – это часть работы.

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Если ты не можешь справиться с давлением критики, не нужно выполнять эту работу. Но критика – это часть нашего мира", – сказал Ибрагимович в интервью Sportmediaset.

Напомним, Милан проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. Команда занимает лишь шестое место после 21 тура Серии А, набрав 38 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли

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