Определилась судьба Бензема в Реале
Нападающий Реала Карим Бензема продолжит свое выступление за мадридский клуб в следующем сезоне.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что француз играет решающею роль в игре команды.
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Итальянский специалист также не считает, что клубу нужен новый форвард, отвечая на вопрос о потенциальном нападающем.
"Мы поговорим об этом позже. Бензема – наша "девятка". Он хорошо показал себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне", - приводит слова Анчелотти Marca.
Действующий контракт Карима с Реалом действует до лета текущего года. Официально стороны пока не продлили соглашение.
Ранее сообщалось, что Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом.