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Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ

Андрей Лунин провел ужасный матч, но не помешал своей команде завоевать трофей.
Вчера, 23:16
Реал Мадрид
Реал Мадрид

В рамках финала КЧМ-2023 Реал встретился с Аль-Хилялем.

Матч получился очень богатым на события, и точно порадовал нейтральных болельщиков.

Мадридцы открыли счет в матче усилиями Винисиуса Жуниора. Спустя еще 5 минут Феде Вальверде спас тренерскую лицензию Анчелотти, забив 10-ый гол в сезоне.

Немногим позже Мусса Марега отквитал один гол, довольно легко переиграв на рандеву Андрея Лунина.

После перерыва "сливочные" снова вернули комфортный перевес после голов Бензема и все того же Вальверде, но затем Лусиано Вьетто снова отыграл один гол.

Затем еще по одному голу забили Винисиус и снова Вьетто. На этом голевая перестрелка, итогом которого стала победа Реала, закончилась.

Что касается индивидуального перформанса Лунина, то он провел откровенно плохой матч, не сделав ни одного сейва.

Статистика матча клубного чемпионата Мира Реал - Аль-Хиляль

Реал - Аль-Хиляль 5:3

Голы: Винисиус, 13, 69 Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 - Марега, 25, Вьетто, 63, 79

Владение мячем: 66% - 34%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 11 - 3
Атаки: 155 - 67.

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