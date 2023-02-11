Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне

Летом итальянец был уверен, что его подопечный не забьет меньше.

В рамках финала клубного чемпионата мира мадридский Реал встречается с Аль-Хилялем.

На 18 минуте поединка отличился уругваец Федерико Вальверде, забивший 10-ый гол в сезоне.

Примечательно, что летом, перед стартом этого сезона, Карло Анчелотти сказал, что он порвет свою тренерскую лицензию, если Вальверде забьет меньше.

Позже уругваец ответил на это тем, что теперь ему придется работать над собой сильнее.

"Что ж, ничего не остается, кроме как работать еще больше над собой. Я не хочу быть причиной его отставки", - заявлял уругвайский исполнитель.

На момент написания новости в матче перерыв Счет - 2:1 в пользу Реала.