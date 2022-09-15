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Анчелотти готов порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон

Уругваец должен не оплошать перед своим наставником.
Сегодня, 13:48
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о результативности хавбека клуба Феде Вальверде.

"Сильнее всего меня удивляло то, что он так мало забивал. В прошлом сезоне у него был всего один гол. Я сказал Феде, что у него каменная нога – это был невероятный удар. В матче с Лейпцигом он забил с левой.

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Я сказал ему, что порву тренерскую лицензию, если он не забьет минимум десять голов за сезон.

Называть его лучшим в мире на своей позиции еще рано – нужно немного подождать", – сказал Анчелотти в интервью сайту УЕФА.

Напомним, 24-летний уругваец забил три гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах сезона за Реал.

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