Реал показал свой лучший старт сезона за 54 года

Реал вчера одержал победу над РБ Лейпцигом (2:0) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом "сливочные" успешно начали сезон-2022/23. Клуб из Мадрида выиграл все восемь матчей на старте сезона, и это лучшая серия клуба за 54 года.

В сезоне-1961/62 команда тоже выиграла восемь матчей подряд. Лучше Реал выступил лишь на старте сезона-1968/69, выиграв 11 матчей подряд.

Отметим, следующую игру "сливочные" проведут 18 сентября. Соперником подопечных Карло Анчелотти в матче 6-го тура Ла Лиги станет Атлетико.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Лиги чемпионов Реал - РБ Лейпциг.