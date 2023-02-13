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Вильярреал - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании

Педри принес своей команде тяжелую победу.
Сегодня, 00:23
Барселона
Барселона

В рамках 23 тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Вильярреалом.

Команды продемонстрировали равную игру, где преимущество имела "желтая субмарина".

Впрочем, класс каталонцев взял свое и именно они добыли победу в данном поединке.

Итог встречи решил один единственный эпизод. На 18 минуте Педри забил гол и принес своей команде три очка.

Статистика матча чемпионата Испании Вильярреал - Барселона

Вильярреал - Барселона 0:1

Голы: Педри, 18

Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 2 - 4
Атаки: 116 - 93


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