Вильярреал - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании

В рамках 23 тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Вильярреалом.

Команды продемонстрировали равную игру, где преимущество имела "желтая субмарина".

Впрочем, класс каталонцев взял свое и именно они добыли победу в данном поединке.

Итог встречи решил один единственный эпизод. На 18 минуте Педри забил гол и принес своей команде три очка.

Статистика матча чемпионата Испании Вильярреал - Барселона

Вильярреал - Барселона 0:1

Голы: Педри, 18

Владение мячем: 53% - 47%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 2 - 4

Атаки: 116 - 93