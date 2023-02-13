Вильярреал - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании
Педри принес своей команде тяжелую победу.
В рамках 23 тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Вильярреалом.
Команды продемонстрировали равную игру, где преимущество имела "желтая субмарина".
Впрочем, класс каталонцев взял свое и именно они добыли победу в данном поединке.
Итог встречи решил один единственный эпизод. На 18 минуте Педри забил гол и принес своей команде три очка.
Статистика матча чемпионата Испании Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона 0:1
Голы: Педри, 18
Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 2 - 4
Атаки: 116 - 93