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Смена профессии: Фред поработал водителем Uber для Бруну Фернандеша

Бразилец стал лучшим игроком матча в АПЛ, но все равно помог португальцу добраться домой.
Сегодня, 12:40
Фред и Бруну Фернандеш / Getty Images
Фред и Бруну Фернандеш / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Лидс. "Красным дьяволам" удалось добыть победу, обыграв соперника со счетом - 2:0.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник хозяев Фред, который после игры получил индивидуальную награду.

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После поединка бывший футболист Шахтера отправился домой с наградой, однако перед этим подработал водителем у Бруну Фернандеша.

Португалец отметил, что несмотря на приз, Фред всегда будет его водителем.

"Лучший игрок матча или нет, но ты все равно остаешься моим водителем. Наш питбуль", - написал Фернандеш.

В текущем сезоне бразилец провел 31 матч за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что голкипер Давид Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса.


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