Клопп сделал заявление касательно своего будущего в Ливерпуле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу своего будущего в стане английского клуба.

По словам специалиста, он не собирается уходить из стана "красных".

"Я не уйду. Я не могу это сделать. На мне лежит слишком большая ответственность, и я хочу здесь работать".

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"Сейчас сложное время, и мне это не нравится. Но сейчас мы можем показать, в чем главная особенность Ливерпуля по сравнению с другими клубами. Мы верим во все, что угодно. Если болельщики поверят в меня, то мы сможем пройти через все это вместе, и замечательные времена снова наступят", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль идет на девятом месте, имея 29 очков.

Ранее легенда Ливерпуля выступил с резкой критикой в адрес бывшего клуба.