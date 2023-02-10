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Гвардиола верит, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити

Испанец не сомневается в явной травле клуба.
Сегодня, 22:18
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что клубы АПЛ сговорились против "горожан".

"Конечно, клубы настаивают на том, чтобы нас наказали. Это АПЛ. Я не знаю, почему. Нужно спросить руководителей, у Дэниэля Леви, у вот таких людей.

Девять клубов. Бернли, Вулверхэмптон, Лестер, Ньюкасл, Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси. Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.

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Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Напомним, АПЛ обвинила Манчестер Сити в нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола

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