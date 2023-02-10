Гвардиола не собирается покидать Манчестер Сити на фоне обвинений в финансовых нарушениях

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не не уйдет из клуба на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

"Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Я хочу остаться больше чем когда-либо. После многих, многих лет в Премьер-лиге я не хочу уходить.

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В прошлом сезоне мы стали чемпионами АПЛ на поле. Будем защищаться от этих обвинений. Если это произойдет, мы примем это. Но, как и в случае с делом УЕФА, мы будем защищаться", – заявил Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Напомним, АПЛ обвинила Манчестер Сити в нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.