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Клубы АПЛ хотят, чтобы Манчестер Сити исключили из чемпионата

Данная инициатива будет поддержана, если все обвинения будут доказаны.
Сегодня, 12:19
Манчестер Сити / Sky Sports
Манчестер Сити / Sky Sports

Клубы АПЛ определились со своей позицией касаемо дела о финансовых нарушениях Манчестер Сити. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Многие команды чемпионата хотят, чтобы Манчестер Сити исключили из АПЛ, если их вина в нарушении финансовых правил на протяжении девяти сезонов будет доказана. Против "горожан" активно выступают Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм.

Кроме того, лишение трофеев в качестве наказания для Манчестер Сити считают бессмысленным, ровно как и любой денежный штраф.

Напомним, английская Премьер-лига выдвинула Манчестер Сити многочисленные обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18.

Ранее сообщалось, что юрист, возглавляющий независимую комиссию по делу Манчестер Сити, болеет за Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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